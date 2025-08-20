Десяток стран отправит войска на Украину: что это значит для России

Обсуждение иностранного военного контингента на Украине активизировалось после переговоров в Белом доме.
Около десяти европейских стран готовы отправить военных в рамках «миротворческой» миссии на Украину в рамках урегулирования конфликта. При этом конкретные заявления о начале подготовки войск делали только шесть стран: Франция, Великобритания, Германия, Литва, Латвия и Эстония.
Париж упоминает несколько тысяч бойцов, а в Балтии говорят о нескольких сотнях военнослужащих и отрицают желание идти на столкновение с Россией. В Германии сообщают, что вся Европа будет действовать только по договоренностям с Москвой, однако в самой Москве не раз заявляли о неприемлемости развертывания иностранных армий на Украине. Подробнее о том, какие страны могут и готовы отправить войска Киеву, и что это значит для РФ — в материале URA.RU.
Десять стран Европы готовы отправить войска на Украину.
Европа активно обсуждает отправку контингента на УкраинуФото: Министерство обороны Великобритании.
Великобритания, Франция и ряд других европейских государств обсуждают возможность направления военных контингентов на Украину в рамках будущих гарантий безопасности. По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, соответствующие переговоры состоялись 19 августа с участием представителей примерно десяти стран. США, как подтвердили в Белом доме, не планируют прямое военное присутствие, но готовы оказывать Киеву воздушную поддержку.
«Европейские лидеры активно прорабатывают вопрос размещения военных контингентов на территории Украины. Около десяти стран выразили готовность присоединиться к этой инициативе, которая рассматривается как часть будущего плана мирного урегулирования», — отмечает Bloomberg.
Заявление Трампа.
Трамп заявил об отправке Европой войск на УкраинуФото: Official White House / Shealah Craighead.
Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения конфликта на Украине Великобритания, Франция и Германия планируют разместить свои войска на территории страны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«У нас европейские страны, они выйдут на передний план, в их числе Франция и Германия, несколько из них, Великобритания. Они хотят разместить свои войска, не думаю, что это будет проблемой [для России], честно вам скажу», — отметил президент США.
Реальные возможности Европы.
Около шести стран из состава «коалиции желающих», включая Великобританию, Францию и государства Прибалтики, выразили готовность направить свои войска на территорию Украины. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что ряд стран планируют направить на Украину так называемые «силы сдерживания». По его словам, эти подразделения не будут выполнять роль миротворцев и не станут заменой украинским войскам. «Это франко-британская инициатива. Силы сдерживания будут размещены в четко согласованных с украинской стороной стратегических точках, их задача — сдерживать Россию», — подчеркнул Макрон. Он добавил, что в «коалиции желающих» есть государства, не поддержавшие инициативу, однако для ее реализации единогласие не требуется.
Как уточняет Франс Пресс, в «коалицию желающих» входят порядка 30 стран, однако пока только около шести из них открыто заявили о возможности отправки военного контингента. Помимо Франции и Великобритании, речь идет о странах Балтии. В агентстве также отмечают, что европейские государства сталкиваются с трудностями при разработке дальнейших действий по Украине, поскольку не располагают информацией о возможных шагах США в отношении России в рамках урегулирования конфликта.
Франция.
Франция сообщила о готовности отправить 3−5 тысяч военныхФото: Министерство обороны Великобритании.
Франция может разместить от трех до пяти тысяч военнослужащих на территории Украины в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей французских властей.
«На начальном этапе Париж может разместить на Украине от трех до пяти тысяч военнослужащих», — приводит издание слова источников в руководстве Франции. По информации газеты, европейские государства проявляют осторожность в вопросе отправки своих военных на Украину без официальной поддержки и гарантий со стороны США.
Великобритания.
Британия заявляла о готовности отправить подразделения на УкраинуФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
Великобритания готова направить первые подразделения военных на Украину в течение недели после возможного прекращения огня. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве страны.
По данным издания, речь идет о сотнях британских военных инструкторов и инженеров, которые должны будут поддержать ВСУ и помочь им укрепить оборонительные возможности. «Мы готовы направить войска на Украину отчасти для того, чтобы успокоить украинцев. Но также для того, чтобы обеспечить безопасные небо и море и укрепить мощь украинских вооруженных сил», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью BBC. The Telegraph уточняет, что в июле глава британского правительства Кир Стармер уже санкционировал использование истребителей королевских ВВС для патрулирования воздушного пространства Украины совместно с партнерами по НАТО.
Германия.
В Германии делают двоякие заявления об отправке войск КиевуФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о сложности процесса обсуждения гарантий безопасности для Украины и подчеркнул готовность ФРГ взять на себя ведущую роль в этом вопросе совместно с США. Об этом он рассказал в интервью газете BILD.
По словам Вадефуля, федеральное правительство Германии последовательно выступает за то, чтобы «надежные гарантии безопасности стали основой любой перспективы мира для Украины». «Нашей целью должно быть, чтобы Украина и впредь могла решительно защищаться Что для этого необходимо — мы рассматриваем вместе с США. То, что Германия в этом сложном процессе должна взять на себя ведущую роль и ответственность, — тоже ясно», — приводит его слова BILD.
Глава МИД ФРГ уточнил, что окончательное решение о возможном размещении немецких войск на территории Украины пока не принято и этот вопрос остается предметом переговоров. При этом Вадефуль ранее выступал против отправки бундесвера в зону конфликта, поскольку армия уже несет значительную нагрузку из-за присутствия бригады в Литве.
Литва.
Литва сообщает о готовности присутствия на Украине, как ранее — в АфганистанеФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности направить литовских военных на Украину после прекращения огня. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу Bloomberg TV.
«Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретной численности наших военных, но все страны коалиции должны взять на себя обязательства по оказанию такой поддержки», — подчеркнул Науседа.
Власти Литвы начали подготовку к отправке военного контингента на Украину. О начале соответствующей работы сообщил советник президента Литвы Дайнюс Жикявичюс в эфире портала 15min.
«Литва приняла решение, конкретные цифры обсуждаются, я их не буду раскрывать, но, наверное, нам стоит представлять свой вклад в Афганистане, который был, и двигаться в аналогичном направлении», — заявил Жикявичюс. По его словам, ранее во время миссии НАТО в Афганистане Литва размещала до нескольких сотен военнослужащих, аналогичная схема может быть применена и при отправке контингента на Украину.
Советник президента также пояснил, что литовские военные будут задействованы на территории Украины в подготовке солдат. Он подчеркнул, что военное планирование уже ведется, однако детали и сроки возможного начала миссии пока не раскрываются.
Эстония.
Эстония подчеркивает нежелание столкновений с РФФото: Министерство обороны Великобритании.
Президент Эстонии Алар Карис допустил возможность отправки эстонских военных на Украину после установления там режима прекращения огня. Об этом он заявил в интервью литовскому телеканалу LRT.
«Я думаю, что должно быть как минимум прекращение огня и мир, прежде чем мы будем обсуждать отправку военных в Украину. Мы говорим о поддержании мира, а не о борьбе с Россией», — отметил Карис.
Глава государства уточнил, что решение о возможной отправке войск уже согласовано на уровне правительства. Он добавил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после одобрения инициативы парламентом страны.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что республика намерена отправить свои войска на территорию Украины. Его слова передает «Интерфакс-Украина». По словам Спрудса, Латвия считает себя не только частью «коалиции желающих», но и «коалиции способных».
Что это значит для России.
МИД РФ.
МИД РФ заявил о неприемлемости присутствия иностранных войск на УкраинеФото: Игорь Пантин © URA.RU.
Любое иностранное военное присутствие на территории Украины будет рассматриваться Москвой как угроза национальной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Хотели бы напомнить, что любое иностранное военное присутствие на Украине независимо от флага, вывесок, декларируемых мандатов будет рассматриваться Российской Федерацией как угроза безопасности нашей стране и несет риск прямого боестолкновения участников подобных, так называемых, миссий от отдельных членов НАТО, а, значит, и всего альянса с нашей страной», — подчеркнула Захарова.
ВС РФ придется действовать против зарубежных войскФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
В случае появления войск Евросоюза на территории Украины ВС РФ будут рассматривать их как приоритетную цель для нанесения ударов. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru.
«В сегодняшних условиях размещение европейских войск на Украине станет прямым вмешательством в конфликт. Это недопустимо. И для нас, если такое произойдет, это будет цель номер один, и мы оставляем за собой право нанесения ударов по месту скопления», — отметил Чепа.
Депутат пояснил, что возможное появление европейских военных приведет к дальнейшей эскалации конфликта. Он также уточнил, что именно на обострение ситуации рассчитывают страны Евросоюза.
Зарубежные СМИ.
Зарубежные СМИ пишут об отсутствии необходимого количества военных у ЕвропыФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
Переговоры о создании международной коалиции для военной поддержки Украины фактически зашли в тупик: к августу 2025 года число стран, готовых направить своих военных в зону конфликта, сократилось с 30 до десяти, которые готовы отправить контингент Киеву, и пяти-шести, которые делают конкретные заявления. Как отмечает агентство France-Presse (AFP), среди оставшихся кандидатов на формирование миссии — Великобритания, Франция и страны Балтии.
Однако даже между этими странами не удается достичь согласия по ключевым вопросам. Стороны не могут договориться, кто обеспечит безопасность самим гарантам и кто оплатит проведение операции.
По информации AFP, в дипломатических кругах признают, что даже минимальный контингент для сдерживания России на территории Украины собрать не удается. Участники переговоров отмечают отсутствие политической воли и ресурсов для запуска полноценной миссии.
Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин сообщил, что Великобритания готова отправить на Украину не более 10 тысяч военнослужащих, аналогичные обязательства озвучила и Франция, несмотря на статус крупнейшей армии в Евросоюзе.
Большинство стран Евросоюза отвергли предложение увеличить численность возможного контингента союзников на Украине. Участники обсуждения считают, что собрать даже 25 тысяч военных будет сложно, а ранее обсуждавшийся максимум в 64 тысячи человек назвали недостижимым.
«У России 800 тысяч [военнослужащих]. Позвольте мне сказать вам следующее: если мы не можем собрать даже 64 тысячи, это не выглядит слабым — это слабо», — сообщила министр обороны Литвы Довиле Сакальене отметила:.
Также европейские государства опасаются прямого военного столкновения с Россией и сомневаются, что объединенная армия союзников сможет действовать на Украине продолжительное время. Именно поэтому большинство стран Евросоюза настаивают на необходимости поддержки со стороны США для возможной «миротворческой» миссии. Формального согласия о таком участии пока не достигнуто, однако в свете начавшихся переговоров между США, Россией и Украиной позиция Белого дома изменилась — американская сторона теперь готова рассматривать вариант участия в операции.
Согласование отправки войск с РФ.
Европа, вероятно, захочет согласовать контингент на Украине с РФФото: Министерство обороны Великобритании.
Ни одна страна Европы не направит своих военных на Украину без согласования с Россией. Об этом заявил бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности, бывший посол Германии Вольфганг Ишингер в интервью австрийской газете die Presse. По его мнению, страны НАТО, такие как Франция, Германия или Великобритания, не примут подобного решения без предварительных договоренностей с Москвой.
«Сейчас много говорят о старой идее Макрона о размещении европейских войск на Украине. Я хотел бы также высказать предостережение. Я пока не слышал, чтобы российская сторона хотя бы отдаленно была готова согласиться с размещением на Украине войск из европейских стран-членов НАТО, таких как Франция, Германия или Великобритания. Россия будет сопротивляться этому. Это было бы равносильно вступлению Украины в НАТО. Однако ни одно европейское государство не отправит солдат на Украину без предварительных согласований с Россией», — пояснил Ишингер.