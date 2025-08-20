В Ташкенте мужчина более 20 раз ударил ножом жену из-за отказа продать дом

События разворачивались в феврале этого года. Как рассказала сама потерпевшая, всё произошло внезапно.
«Он подкрался ко мне сзади и начал меня бить ножом. Я даже не поняла, что он наносит мне удары ножом — думала, что он просто избивает меня. Мне стало очень плохо. Хотя я была полужива, огромная благодарность врачам — благодаря им я осталась жива», — отметила пострадавшая.
По словам женщины, причиной нападения стал её отказ дать согласие на продажу дома. Её супругу срочно требовались деньги на наркотики, к которым он давно пристрастился.
«Я позволяла ему продавать всё, ставила подпись, где надо. В итоге дошло до этого дома. Пожалуйста, назначьте более строгое наказание… Я не ожидала такой зверской жестокости, не знала, что так будет. Моя вина была лишь в том, что я не дала согласия на продажу дома. Думаю, простить я не смогу», — отметила она.
Суд вынес мужчине приговор — 15 лет и 3 месяца лишения свободы. Однако подсудимый остался недоволен суровым наказанием и подал апелляцию, посчитав срок чрезмерным. Тем не менее, апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.