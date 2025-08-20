Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте мужчина более 20 раз ударил ножом жену из-за отказа продать дом

Vaib.uz (Узбекистан. 20 августа). Трагический инцидент произошёл в Янгихаётском районе Ташкента — мужчина совершил зверское нападение на свою супругу, нанеся ей более 20 ударов ножом. Об этом сообщила пресс-служба Ташкентских городских судов.

Источник: Тошкент шаҳар судлари | Расмий канал

События разворачивались в феврале этого года. Как рассказала сама потерпевшая, всё произошло внезапно.

«Он подкрался ко мне сзади и начал меня бить ножом. Я даже не поняла, что он наносит мне удары ножом — думала, что он просто избивает меня. Мне стало очень плохо. Хотя я была полужива, огромная благодарность врачам — благодаря им я осталась жива», — отметила пострадавшая.

По словам женщины, причиной нападения стал её отказ дать согласие на продажу дома. Её супругу срочно требовались деньги на наркотики, к которым он давно пристрастился.

«Я позволяла ему продавать всё, ставила подпись, где надо. В итоге дошло до этого дома. Пожалуйста, назначьте более строгое наказание… Я не ожидала такой зверской жестокости, не знала, что так будет. Моя вина была лишь в том, что я не дала согласия на продажу дома. Думаю, простить я не смогу», — отметила она.

Суд вынес мужчине приговор — 15 лет и 3 месяца лишения свободы. Однако подсудимый остался недоволен суровым наказанием и подал апелляцию, посчитав срок чрезмерным. Тем не менее, апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.