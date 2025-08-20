Ричмонд
Силы ПВО за ночь 20 августа уничтожили 42 дрона ВСУ над регионами России

ВС РФ отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы РФ.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 20 августа 42 дрона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают в Министерстве обороны России.

В частности, 14 беспилотников было уничтожено над территорией Воронежской области, восемь — над Тамбовской областью и еще семь — в Курской области. Кроме того, по два дрона противника российские военные ликвидировали в Брянской, Орловской и Смоленской областях и еще по одному — в Краснодарском крае и Липецкой области.

Накануне Белгородская область подверглась массированной атаке беспилотников армии Украины. Отмечается, что под удар противника попали десять населенных пунктов региона.

А за ночь 18 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 23 дрона ВСУ над регионами страны. В частности, восемь беспилотников было ликвидировано в Тамбовской области, пять — над акваторией Азовского моря.