Огромное дерево рухнуло на остановку «Затон» в Новосибирске: пострадали три человека

В Новосибирске на остановку «Затон» на улице 2-я Портовая рухнул огромный тополь, пострадало три человека. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, они были госпитализированы. Происшествие случилось утром 20 августа.
По свидетельству очевидцев, ствол, в частности, упал на девочку, которая шла с мамой. Как пишет Telegram-канал «Mash Siberia», жители неоднократно жаловались на расположенные там аварийные деревья, но их не убрали.
На месте происшествия работает прокурор Ленинского района. Прокуратура пообещала дать принципиальную оценку бездействию властей. Проверку также начало следственное управление СК РФ по Новосибирской области.