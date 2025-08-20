«Теплые» деньги: в Красноярске задержали директора, подозреваемого в многомиллионных махинациях с тарифами на ЖКХ

В Красноярском крае правоохранительные органы задержали генерального директора ресурсоснабжающей организации по подозрению в масштабных хищениях бюджетных средств.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
По данным следствия, в период с 2016 по 2021 годы подозреваемая организовала схему фиктивных закупок топлива для котельных в эвенкийском селе Ванавара. Через подконтрольные компании искусственно завышалась стоимость нефтепродуктов, что напрямую влияло на рост тарифов на тепло для местных жителей.
Предоставляя в администрацию Эвенкийского района поддельные документы с завышенными ценами, руководитель получала многомиллионные субсидии на компенсацию затрат. Общий ущерб бюджету составил более 480 миллионов рублей, которые были похищены и распределены между участниками преступной группы.
В настоящее время подозреваемая задержана и заключена под стражу. Следственные действия продолжаются.