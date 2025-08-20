«Теплые» деньги: в Красноярске задержали директора, подозреваемого в многомиллионных махинациях с тарифами на ЖКХ

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 годы подозреваемая организовала схему фиктивных закупок топлива для котельных в эвенкийском селе Ванавара. Через подконтрольные компании искусственно завышалась стоимость нефтепродуктов, что напрямую влияло на рост тарифов на тепло для местных жителей.