Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Теплые» деньги: в Красноярске задержали директора, подозреваемого в многомиллионных махинациях с тарифами на ЖКХ

В Красноярском крае правоохранительные органы задержали генерального директора ресурсоснабжающей организации по подозрению в масштабных хищениях бюджетных средств.

В Красноярском крае правоохранительные органы задержали генерального директора ресурсоснабжающей организации по подозрению в масштабных хищениях бюджетных средств.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 годы подозреваемая организовала схему фиктивных закупок топлива для котельных в эвенкийском селе Ванавара. Через подконтрольные компании искусственно завышалась стоимость нефтепродуктов, что напрямую влияло на рост тарифов на тепло для местных жителей.

Предоставляя в администрацию Эвенкийского района поддельные документы с завышенными ценами, руководитель получала многомиллионные субсидии на компенсацию затрат. Общий ущерб бюджету составил более 480 миллионов рублей, которые были похищены и распределены между участниками преступной группы.

В настоящее время подозреваемая задержана и заключена под стражу. Следственные действия продолжаются.