В Уфе спасли из огня женщину и эвакуировали 30 человек

Еще один пожар произошел в селе Старосубхангулово на улице Ленина. Там пламя охватило бревенчатый пристрой, принадлежащий к деревянному жилому дому. Прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Однако, по предварительной информации, 59-летний местный житель еще до приезда спасателей пытался самостоятельно бороться с огнем и в результате получил ожоги головы и обеих рук. Мужчину в срочном порядке госпитализировали в Бурзянскую ЦРБ.