В Уфе спасли из огня женщину и эвакуировали 30 человек

В Уфе 19 августа произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Свердлова. Как сообщают в МЧС по Башкирии, возгорание возникло в складской комнате на первом этаже, где огнем было повреждено имущество площадью около трех квадратных метров.
В результате происшествия сотрудникам экстренной службы потребовалось спасать 55-летнюю женщину, которую доставили в одну из городских больниц с диагнозом «отравление продуктами горения». Кроме того, по сообщениям ведомства, по лестницам здания было выведено тридцать человек, среди которых находился один ребенок.
Еще один пожар произошел в селе Старосубхангулово на улице Ленина. Там пламя охватило бревенчатый пристрой, принадлежащий к деревянному жилому дому. Прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Однако, по предварительной информации, 59-летний местный житель еще до приезда спасателей пытался самостоятельно бороться с огнем и в результате получил ожоги головы и обеих рук. Мужчину в срочном порядке госпитализировали в Бурзянскую ЦРБ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.