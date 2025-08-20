Ричмонд
Силы ПВО России за ночь перехватили 42 украинских беспилотника

В ночь на 20 августа силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата украинского производства. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Источник: Life.ru

Согласно данным ведомства, беспилотники были сбиты над несколькими регионами России. В Воронежской области уничтожили 14 дронов. Также удалось подавить угрозы в Тамбовской области — там сбили восемь БПЛА. В Курской области уничтожили семь БПЛА, в Ростовской области пять дронов. В Брянской, Орловской и Смоленской областях сбили по два дрона ВСУ. По одному беспилотнику было уничтожено над Краснодарским краем и Липецкой областью соответственно.

Ранее Life.ru писал, что украинские боевики беспилотниками атаковали Ростовскую область. БПЛА противника российские расчёты ПВО сбили в Чертковском районе региона.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
