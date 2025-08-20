Системы ПВО уничтожили БПЛА над девятью регионами России

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении и перехвате средствами ПВО 42 украинских беспилотников самолётного типа в ночь на 20 августа.
Воздушные цели были нейтрализованы над территориями девяти регионов страны: 14 — в Воронежской области, 8 — в Тамбовской, 7 — в Курской, 5 — в Ростовской, по 2 — в Брянской, Орловской и Смоленской областях, а также по одному — в Краснодарском крае и Липецкой области.
Напомним, что в Запорожской области отключили свет после удара БПЛА по высоковольтным сетям.
Ранее сообщалось, что Киев планирует устроить провокацию с обстрелом мирных жителей.
