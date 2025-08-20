Ричмонд
Банкир-автогонщик оказался педофилом: покупал у детей порноснимки

Серийного педофила, растлевавшего детей через Интернет, удалось разоблачить следователям ГСУ СКР по Москве.

Серийного педофила, растлевавшего детей через Интернет, удалось разоблачить следователям ГСУ СКР по Москве. Сотрудник банка, увлекавшийся автогонками, требовал от детей, с которыми познакомился в социальной сети, присылать им фото и видео в обнаженном виде.

Как стало известно «МК», 40-летний мужчина был вполне успешным на работе в личной жизни — возглавлял отдел коммерческих рисков в крупном банке, выигрывал турниры по автокроссу, нежно любил жену и двоих сыновей. Однако никто не догадывался о тайной стороне его натуры. Летом семья банковского служащего жила на даче, а сам он под предлогом занятости на службе оставался в Москве. Заведя «левый» аккаунт в соцсети, клерк начинал переписываться с несовершеннолетними девочками. Причем у многих в статусе был указан реальный возраст, а некоторые, как только общение принимало интимный характер, говорили, что им еще нет 16 лет. Но это еще больше раззадоривало извращенца. Он просил девочек присылать снимки обнаженной натуры, а также делать порноролики откровенного содержания. Сам растлитель предпочитал, чтобы его называли «господином» или даже «учителем» — у некоторых жертв это действительно вошло в привычку. За особенно удачные нюдсы мужчина платил — до 700 рублей за снимок, а также выставлял «актрисам» оценки. При этом он использовал выходил на связь через номер, зарегистрированный в Филиппинах, поэтому отследить негодяя было затруднительно. Себе он придумал вымышленное имя, но некоторые реальные подробности своей биографии все же сообщал — например, что увлекается гонками.

Пока установлены две жертвы педофила в Москве, но следователи полагают, что их гораздо больше — в других городах России. Как сообщили «МК» в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.