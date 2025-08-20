Банкир-автогонщик оказался педофилом: покупал у детей порноснимки

Как стало известно «МК», 40-летний мужчина был вполне успешным на работе в личной жизни — возглавлял отдел коммерческих рисков в крупном банке, выигрывал турниры по автокроссу, нежно любил жену и двоих сыновей. Однако никто не догадывался о тайной стороне его натуры. Летом семья банковского служащего жила на даче, а сам он под предлогом занятости на службе оставался в Москве. Заведя «левый» аккаунт в соцсети, клерк начинал переписываться с несовершеннолетними девочками. Причем у многих в статусе был указан реальный возраст, а некоторые, как только общение принимало интимный характер, говорили, что им еще нет 16 лет. Но это еще больше раззадоривало извращенца. Он просил девочек присылать снимки обнаженной натуры, а также делать порноролики откровенного содержания. Сам растлитель предпочитал, чтобы его называли «господином» или даже «учителем» — у некоторых жертв это действительно вошло в привычку. За особенно удачные нюдсы мужчина платил — до 700 рублей за снимок, а также выставлял «актрисам» оценки. При этом он использовал выходил на связь через номер, зарегистрированный в Филиппинах, поэтому отследить негодяя было затруднительно. Себе он придумал вымышленное имя, но некоторые реальные подробности своей биографии все же сообщал — например, что увлекается гонками.