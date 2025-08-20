Раскрыты важные детали досудебного соглашения экс-губернатора Курской области

Согласно сведениям, предоставленным агентству «ТАСС» источниками в правоохранительных органах, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве в рамках уголовного дела, связанного с растратой финансовых ресурсов, выделенных на возведение защитных сооружений на границе с Украиной.
Информированный источник агентства уточнил, что Смирнов и Дедов признали свою вину и выразили намерение оказывать содействие следствию. Помимо этого, бывший генеральный директор обанкротившейся подрядной организации «КТК сервис» Андрей Воловиков также признал свою вину в растрате в особо крупном размере. Первоначально, бывший помощник экс-главы АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, Игорь Грабин, также планировали заключить досудебное соглашение, однако впоследствии отказались от этой идеи; именно благодаря его свидетельским показаниям был задержан Лукин.
Смирнову и Дедову предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере. В ходе предварительного расследования в Москву был доставлен и заключен под стражу Грабин, которому вменяется растрата, аналогично генеральному директору компании «Интергазойл» Дмитрию Спиридонову, который в настоящее время находится в столичном следственном изоляторе.
По информации, полученной в ходе следствия, ущерб, нанесенный бюджету региона, превысил 1 миллиард рублей. По предварительным данным, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной преступной группы и, действуя совместно с руководством корпорации, обеспечили хищение денежных средств, в том числе в рамках договора подряда на строительство двух взводных опорных пунктов пограничной службы.
Напомним, что массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года, а полное освобождение области заняло 264 дня и завершилось 26 апреля 2025 года.
