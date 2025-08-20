Раскрыты важные детали досудебного соглашения экс-губернатора Курской области

Информированный источник агентства уточнил, что Смирнов и Дедов признали свою вину и выразили намерение оказывать содействие следствию. Помимо этого, бывший генеральный директор обанкротившейся подрядной организации «КТК сервис» Андрей Воловиков также признал свою вину в растрате в особо крупном размере. Первоначально, бывший помощник экс-главы АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, Игорь Грабин, также планировали заключить досудебное соглашение, однако впоследствии отказались от этой идеи; именно благодаря его свидетельским показаниям был задержан Лукин.