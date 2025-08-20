Мама отвлеклась. Двухлетнему мальчику оторвало руку на эскалаторе в ТЦ

В Екатеринбурге прогулка многодетной матери по торговому центру обернулась настоящим кошмаром. Вечером 19 августа, когда женщина спускалась на эскалаторе с двумя детьми, она на секунду отвлеклась, а затем услышала пронзительный крик младшего сына. Его руку зажевало в механизме. Когда не место приехали медики, им передали часть руки малыша, которую извлекли из эскалатора. Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.
Помощь оказали очевидцы.
Несчастный случай, жертвой которого стал двухлетний ребенок, произошел в торгово-развлекательном центре «Ботаника Молл» на улице Академика Шварца около восьми часов вечера 19 августа. Женщина с двумя детьми спускалась по эскалатору, когда руку ее младшего сына, находившегося в коляске, затянуло в механизм.
По словам очевидцев, ребенку оторвало часть руки. Он громко кричал, как и его мама, пришедшая в шок от увиденного. На помощь мальчику поспешили сразу несколько человек. Одни оказывали первую помощь, перетянув руку жгутом, а другие пытались успокоить шокированную мать. Все время, пока ребенку оказывали помощь, он находился в сознании.
«Очевидцы, ставшие невольными свидетелями этой жуткой трагедии, рассказали в дежурную часть полиции о случившемся в 19:50. Скорая помощь прибыла на место ЧП через семь минут. Травмированную часть руки врачи быстро убрали в лед и вместе с малышом доставили в девятую горбольницу Екатеринбурга», — рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.
По его словам, семья пострадавшего мальчика полная и благополучная, на учете не состоит. Родители воспитывают трех несовершеннолетних детей, сейчас 42-летняя мать находится в декретном отпуске.
Возбуждено дело.
Посетители торгового центра, ставшие невольными свидетелями жуткого случая, уточняют, что ребенку оторвало часть правой руки почти по локоть. Удалось ли спасти и пришить конечность — об этом в Детской клинической больнице № 9, куда доставили пострадавшего, не рассказывают, ссылаясь на врачебную тайну. Родители малыша пока не спешат общаться с журналистами и комментировать трагедию.
В следственном отделе по Чкаловскому району города после случившегося возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
«Устанавливаются и допрашиваются возможные очевидцы, руководство и персонал торгового центра, истребуется и изучается документация по обслуживанию эскалатора. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка, выполняются иные мероприятия, по итогам которых инциденту будет дана надлежащая правовая оценка», — прокомментировали в региональном СК.