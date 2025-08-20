Мама отвлеклась. Двухлетнему мальчику оторвало руку на эскалаторе в ТЦ

В Екатеринбурге прогулка многодетной матери по торговому центру обернулась настоящим кошмаром. Вечером 19 августа, когда женщина спускалась на эскалаторе с двумя детьми, она на секунду отвлеклась, а затем услышала пронзительный крик младшего сына. Его руку зажевало в механизме. Когда не место приехали медики, им передали часть руки малыша, которую извлекли из эскалатора. Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.