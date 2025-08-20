В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о полном восстановлении электроснабжения на всей территории региона. Он поблагодарил энергетиков за оперативную работу.
В своем сообщении в Telegram он отметил, что перебои с электроснабжением, которые прогнозировались на некоторое время, удалось устранить в сжатые сроки.
«Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу», — написал он.
Ранее губернатор пояснял, что сбои в энергоснабжении были вызваны ударами украинских формирований по критической инфраструктуре региона. Энергетическим компаниям потребовалось провести аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах для полного возобновления подачи электроэнергии потребителям.