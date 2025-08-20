Упавшее дерево придавило трех людей на остановке в Новосибирске

Три человека пострадали из-за дерева, упавшего на остановку в Новосибирске. Об этом в среду, 20 августа, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Уточняется, что ЧП произошло на улице 2-я Портовая: люди ждали транспорт на остановке «Затон», когда раздался сильный треск. Старое дерево упало прямо на остановочный павильон.
Одна женщина получила тяжелую травму головы. Еще двое пострадали и были доставлены в больницу, на месте работают экстренные службы.
— Прокуратура даст принципиальную оценку бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев, — передает Telegram-канал прокуратуры Новосибирской области.
В начале августа правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в Новой Москве нашли несовершеннолетнюю девочку с травмами головы и туловища. По одной из версий, на ребенка могло упасть дерево. Девочку доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
