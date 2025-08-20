Упавшее дерево придавило трех людей на остановке в Новосибирске

В начале августа правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в Новой Москве нашли несовершеннолетнюю девочку с травмами головы и туловища. По одной из версий, на ребенка могло упасть дерево. Девочку доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.