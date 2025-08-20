Экс-депутат Гаджиев* передал Западу данные закрытого характера

Гаджиев* передал Западу сведения закрытого характера за 45 млн долларов.
Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев (признан Минюстом РФ иноагентом) передал западным спецслужбам сведения закрытого характера и получил за это не менее 45 миллионов долларов от структур США. Об этом говорится в исковом заявлении Генпрокуратуры России.
«Находясь за рубежом, Гаджиев М. Т. выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства… Ранее за раскрытие сведений закрытого характера получил от правительственных структур США не менее 45 миллионов долларов США…» — передает РИА Новости текст документа.
Точное содержание переданных Гаджиевым сведений в материалах суда не уточняется. Экс-депутат объявлен в России в розыск. В иске указывается, что у Гаджиева есть паспорт гражданина Турции, однако он заинтересован в получении гражданства США. Польское издание GEO Polityka сообщало об открытых банковских счетов политика на территории Штатов, а также о его причастности к бизнесу — якобы он является одним из собственников компании Fantom Foundation, которая занимается выпуском криптовалюты Fantom.
Ранее российская Генпрокуратура обратилась в Советский районный суд Махачкалы с заявлением о признании организации, созданной родственниками бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, экстремистской. Помимо того, в иске содержится требование о конфискации имущества этой структуры на сумму свыше двух миллиардов рублей.
*Магомед Гаджиев признан Минюстом РФ иноагентом.