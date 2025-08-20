Экс-депутат Гаджиев* передал Западу данные закрытого характера

Точное содержание переданных Гаджиевым сведений в материалах суда не уточняется. Экс-депутат объявлен в России в розыск. В иске указывается, что у Гаджиева есть паспорт гражданина Турции, однако он заинтересован в получении гражданства США. Польское издание GEO Polityka сообщало об открытых банковских счетов политика на территории Штатов, а также о его причастности к бизнесу — якобы он является одним из собственников компании Fantom Foundation, которая занимается выпуском криптовалюты Fantom.