В ЕС забили тревогу из-за необходимости отправлять войска на Украину

Ранее Bloomberg сообщало, что ряд европейских государств, в том числе Великобритания и Франция, ведут переговоры о возможном размещении своих военных подразделений на территории Украины в контексте предоставления долгосрочных гарантий безопасности. В ходе переговоров, состоявшихся 19 августа, рассматривались вопросы, связанные с численностью предполагаемых сил, логистикой их переброски, а также определением возможных точек размещения. Около 10 государств выразили заинтересованность в присоединении к этому плану.