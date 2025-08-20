В Башкирии ожидают серьезную магнитную бурю

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии, которая входит в состав Института космических исследований РАН, сообщили о приближении к нашей планете мощной солнечной активности. По их данным, очередная волна геомагнитных возмущений достигнет Земли сегодня, 20 августа, примерно в 18 часов.
Ученые пояснили, что хотя самая интенсивная фаза бури пойдет на спад ближе к полуночи, магнитное поле останется неспокойным. Полностью утихнет оно, согласно прогнозам, лишь к шести часам утра завтрашнего дня, 21 августа.
Такие природные явления традиционно сказываются на самочувствии людей, чей организм чувствителен к изменениям погоды и геомагнитной обстановки. Медики в такой период настоятельно советуют поберечь себя: по возможности снизить как физическое, так и эмоциональное напряжение, избегать серьёзного переутомления и недосыпа. Также рекомендуется воздержаться от употребления алкогольных напитков и крепкого кофе.
