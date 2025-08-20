В Башкирии ожидают серьезную магнитную бурю

Такие природные явления традиционно сказываются на самочувствии людей, чей организм чувствителен к изменениям погоды и геомагнитной обстановки. Медики в такой период настоятельно советуют поберечь себя: по возможности снизить как физическое, так и эмоциональное напряжение, избегать серьёзного переутомления и недосыпа. Также рекомендуется воздержаться от употребления алкогольных напитков и крепкого кофе.