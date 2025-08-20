Хабаровчане потеряли 16 миллионов рублей за неделю на интернет-аферах

В Хабаровске интернет-мошенники выманили у жителей свыше 16 миллионов рублей всего за одну неделю, сообщает hab.aif.ru.
Более 20 горожан попались на уловки злоумышленников, переведя деньги за несуществующие товары или сомнительные инвестиции.
«Сумма достаточно высокая, и такие преступления мы фиксируем каждую неделю», — сообщила представитель городской полиции Юлия Прокофьева.
Жители доверяли предложениям в интернете, не проверяя продавцов и схемы, и в итоге лишались крупных сумм.
Полиция призывает хабаровчан быть осторожными: проверять информацию о продавцах, не переводить деньги незнакомым лицам и не доверять сомнительным инвестиционным предложениям. Каждый случай мошенничества фиксируется, и меры принимаются для предотвращения новых потерь.