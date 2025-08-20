Хабаровчане потеряли 16 миллионов рублей за неделю на интернет-аферах

Полиция призывает хабаровчан быть осторожными: проверять информацию о продавцах, не переводить деньги незнакомым лицам и не доверять сомнительным инвестиционным предложениям. Каждый случай мошенничества фиксируется, и меры принимаются для предотвращения новых потерь.