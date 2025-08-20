Тайный туннель для вывоза бензина в Узбекистан: казахстанцам вынесли приговор

К., возглавив группу, привлек в состав подсудимых Е., И., А., М. и неустановленных граждан РУ. Подсудимый К., чтобы управлять преступной группой, распределил между ними роли. Подсудимые совместно с неустановленными гражданами РУ на территории села Саркырама Сарыагашского района, в помещении хозяйственного двора, проложили подземный трубопровод длиной 375 м, одну часть — на территории Казахстана, другую — на территории Узбекистана. В период с августа по декабрь 2024 года они, минуя таможенный контроль, незаконно переправили через границу 420,340 тонны бензина марки АИ-92 на общую сумму 112 млн 512 тенге по средней рыночной стоимости.