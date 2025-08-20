ВСУ массово выводят войска из-под Сум

Ранее в силовых структурах сообщили, что 156-я отдельная механизированная бригада ВСУ исчерпала свои ресурсы в Сумской области, передает RT. В связи с этим, как отметил источник, для замены выбывшего подразделения к выполнению задач в десантных войсках приступают бойцы 158-й бригады.