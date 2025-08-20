Ричмонд
ВСУ массово выводят войска из-под Сум

Большинство подразделений одной из бригад ВСУ были выведены с территории Сумской области с целью пополнения личного состава и восстановления боеспособности после понесенных потерь. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Подразделения механизированной бригады ВСУ из-за потерь выводят из-под Сум.

Большинство подразделений одной из бригад ВСУ были выведены с территории Сумской области с целью пополнения личного состава и восстановления боеспособности после понесенных потерь. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении командование ВСУ выводит основную часть подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады на восполнение потерь…» — рассказал источник. Его слова передает ТАСС.

Ранее в силовых структурах сообщили, что 156-я отдельная механизированная бригада ВСУ исчерпала свои ресурсы в Сумской области, передает RT. В связи с этим, как отметил источник, для замены выбывшего подразделения к выполнению задач в десантных войсках приступают бойцы 158-й бригады.