Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Красноярском крае: пострадал ребенок

По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся электровозом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир легковушки — ребенка госпитализировали с травмами.