Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Красноярском крае: пострадал ребенок

Серьезное ДТП с участием железнодорожного состава и легкового автомобиля произошло утром 20 августа в Курагинском районе Красноярского края.
Инцидент случился на переезде между станциями Кондурниково и Путевой Пост 570 км примерно в 9:00.
По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся электровозом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир легковушки — ребенка госпитализировали с травмами.
В пресс-службе КрасЖД уточнили, что происшествие повредило опору контактной сети. В настоящее время на месте работают восстановительные бригады. Из-за ЧП ожидается задержка пассажирского поезда № 138 сообщением Абакан — Иркутск.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины выезда автомобиля на железнодорожные пути при приближении состава.