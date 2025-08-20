На Куршской косе лодка с 6 туристами запуталась в рыбацких сетях. Инцидент произошёл в районе литовского пос. Юодкранте. Об этом сообщили в службе охраны государственной границы при министерстве внутренних дел прибалтийской республики.
На помощь отдыхающим пришло пограничное судно на воздушной подушке «Кристина». Двух мужчин, двух женщин и двух детей пересадили на борт катера и доставили в порт Клайпеды.
Калининградские туристы, заблудившиеся в Куршском заливе, заставили литовских пограничников отправить наперехват катер «Бумеранг».