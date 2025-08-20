Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Куршской косе лодка с 6 туристами запуталась в рыбацких сетях

Инцидент произошёл в районе литовского пос. Юодкранте.

Источник: Клопс.ru

На Куршской косе лодка с 6 туристами запуталась в рыбацких сетях. Инцидент произошёл в районе литовского пос. Юодкранте. Об этом сообщили в службе охраны государственной границы при министерстве внутренних дел прибалтийской республики.

На помощь отдыхающим пришло пограничное судно на воздушной подушке «Кристина». Двух мужчин, двух женщин и двух детей пересадили на борт катера и доставили в порт Клайпеды.

Калининградские туристы, заблудившиеся в Куршском заливе, заставили литовских пограничников отправить наперехват катер «Бумеранг».