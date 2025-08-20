Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Талибы обратились к России, США и Китаю

Министр обороны правительства Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид обратился к России, США и Китаю с призывом отказаться от военной конкуренции в регионе и сосредоточиться на инвестициях в экономику страны. По словам Муджахида, афганские власти не придерживаются враждебных взглядов в отношении других государств и стремятся к развитию добрососедских отношений на основе исламского шариата.

Афганистан предложил конкурировать не военным путем.

Министр обороны правительства Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид обратился к России, США и Китаю с призывом отказаться от военной конкуренции в регионе и сосредоточиться на инвестициях в экономику страны. По словам Муджахида, афганские власти не придерживаются враждебных взглядов в отношении других государств и стремятся к развитию добрососедских отношений на основе исламского шариата.

«Ни русские, ни китайцы не считают, что Афганистан будет действовать против них по указанию Америки или позволит использовать свою территорию против них. И американцы не верят, что Россия или Китай придут и будут использовать эту территорию против них. Давайте торговать», — подчеркнул министр. Его слова передает Amu TV.

Муджахид также отметил, что история Афганистана знает случаи утраты независимости, однако приход к власти движения «Талибан» он назвал «новой формой независимости». Министр призвал международное сообщество прекратить попытки вмешательства во внутренние дела страны, а граждан — к сплочению ради предотвращения внешних угроз и внутренних конфликтов.

Ранее власти Афганистана, находящегося под контролем движения «Талибан», выразили недовольство по поводу отказа ООН предоставить представителям действующего правительства возможность участвовать в работе структуры. В Кабуле считают, что ООН утратила нейтралитет и действует в интересах западных государств, передает «Царьград».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше