Суд ждет 61-летнего брестчанина из-за эксгибиционизма

Из-за случая эксгибиционизма 61-летнего брестчанина ждет суд.

Источник: Комсомольская правда

В отношении 61-летнего брестчанина возбуждено уголовное дело по факту эксгибиционизма. Как рассказали правоохранители, некоторое время назад в один из вечеров 61-летний житель Бреста пришел в гости к своему приятелю. Тот проживает в одном из брестских общежитий. Фигурант не нашел ничего лучше, чем позвать на разговор по старинке: стоя на улице, он стал выкрикивать имя товарища прямо под окнами многоэтажки.

Раздавшиеся крики услышали жители общежития, одна их женщин сделала мужчине замечание, между ними завязалась словесная перепалка.

Когда аргументы у фигуранта закончились, он спустил шорты и стал демонстрировать половой орган, на котором «вертеть хотел всех окружающих».

Конфликт для эксгибициониста закончился уголовным делом.

