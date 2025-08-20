Суд ждет 61-летнего брестчанина из-за эксгибиционизма

В отношении 61-летнего брестчанина возбуждено уголовное дело по факту эксгибиционизма. Как рассказали правоохранители, некоторое время назад в один из вечеров 61-летний житель Бреста пришел в гости к своему приятелю. Тот проживает в одном из брестских общежитий. Фигурант не нашел ничего лучше, чем позвать на разговор по старинке: стоя на улице, он стал выкрикивать имя товарища прямо под окнами многоэтажки.
Раздавшиеся крики услышали жители общежития, одна их женщин сделала мужчине замечание, между ними завязалась словесная перепалка.
Когда аргументы у фигуранта закончились, он спустил шорты и стал демонстрировать половой орган, на котором «вертеть хотел всех окружающих».
Конфликт для эксгибициониста закончился уголовным делом.
Ранее мы писали о том, какие штраф МАРТ наложил на сразу несколько сельхозпредприятий, которые завышали цены на картошку (тут про это).