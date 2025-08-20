На Пулковском шоссе полиция искала нелегалов на стройплощадке

В операции были задействованы силы различных подразделений, в том числе Специального полка полиции, службы по вопросам миграции, а также кинологи со служебными собаками.
Документы проверили примерно у пятисот рабочих, прибывших из стран ближнего зарубежья. Хотя у большинства иностранцев все с ними оказалось в порядке, правоохранители обнаружили восемь человек, находившихся в России незаконно.
Задержанных доставили в отдел полиции и составили административные протоколы. Решается вопрос об их выдворении из страны.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проверили почти 250 машин во время рейда в Красносельском районе Петербурга. Особое внимание уделялось нелегалам и водителям, пренебрегающим ПДД.