На Пулковском шоссе полиция искала нелегалов на стройплощадке

Нарушителей миграционного законодательства искали в Московском районе. Рейд прошел на строительной площадке на Пулковском шоссе. Подробности 20 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Источник: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В операции были задействованы силы различных подразделений, в том числе Специального полка полиции, службы по вопросам миграции, а также кинологи со служебными собаками.

Документы проверили примерно у пятисот рабочих, прибывших из стран ближнего зарубежья. Хотя у большинства иностранцев все с ними оказалось в порядке, правоохранители обнаружили восемь человек, находившихся в России незаконно.

Задержанных доставили в отдел полиции и составили административные протоколы. Решается вопрос об их выдворении из страны.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проверили почти 250 машин во время рейда в Красносельском районе Петербурга. Особое внимание уделялось нелегалам и водителям, пренебрегающим ПДД.