Под Сумы прибыл батальон ВСУ из заключенных с острыми инфекционными болезнями

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что большинство бывших заключенных, призванных в батальон «Шквал» ВСУ и находившихся в районе Волчанска Харьковской области, считаются пропавшими без вести, их местонахождение не установлено. Подобная ситуация могла возникнуть вследствие многочисленных неудачных попыток украинских военных осуществить контратаки, передает RT.