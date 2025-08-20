Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Сумы прибыл батальон ВСУ из заключенных с острыми инфекционными болезнями

В Сумскую область прибыли специальные роты батальона «Шквал», сформированные из заключенных с острыми инфекционными заболеваниями. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

В Сумскую область прибыли спецроты батальона «Шквал».

В Сумскую область прибыли специальные роты батальона «Шквал», сформированные из заключенных с острыми инфекционными заболеваниями. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении отмечается прибытие специальных рот батальона “Шквал”, набранных из числа заключенных с острыми инфекционными заболеваниями», — заявили представители структур. Слова передает ТАСС.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что большинство бывших заключенных, призванных в батальон «Шквал» ВСУ и находившихся в районе Волчанска Харьковской области, считаются пропавшими без вести, их местонахождение не установлено. Подобная ситуация могла возникнуть вследствие многочисленных неудачных попыток украинских военных осуществить контратаки, передает RT.