«Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами», — сказал Блюменталь в интервью РИА Новости. Он также подчеркнул, что уступки по территориальным вопросам могут вызвать недовольство ультранационалистических сил внутри Украины, что создает для президента дополнительные риски.