Россиянин арестован в Москве по делу о госизмене

Мещанский районный суд Москвы санкционировал арест гражданина РФ по фамилии Парамонов, обвиняемого в государственной измене, передает «ТАСС» со ссылкой на судебную картотеку.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав подсудимому меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый пока не обжаловал данное решение. Детали дела не разглашаются, поскольку процесс проходит в закрытом режиме.
Согласно статье 275 УК РФ (государственная измена), обвиняемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, 19 августа 2025 года в Ростове-на-Дону 54-летний мужчина был приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы за передачу военных данных украинской стороне.
