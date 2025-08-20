Под Симферополем потушили пожар площадью 26 гектаров

Как сообщалось ранее, инцидент произошел неподалеку от села Трехпрудное. На открытой местности произошло возгорание сухой растительности. Чтобы не допустить распространения огня, были задействованы силы и средства аэромобильной группы МЧС, а также авиация. Однако тушение осложнялось из-за высокой температуры и сильного ветра. К тушению огня привлекли 100 человек и 20 единиц техники.