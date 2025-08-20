Под Симферополем потушили пожар площадью 26 гектаров

В среду, 20 августа, в Симферопольском районе Крыма потушили пожар площадью 26 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел неподалеку от села Трехпрудное. На открытой местности произошло возгорание сухой растительности. Чтобы не допустить распространения огня, были задействованы силы и средства аэромобильной группы МЧС, а также авиация. Однако тушение осложнялось из-за высокой температуры и сильного ветра. К тушению огня привлекли 100 человек и 20 единиц техники.
Позднее в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидировали. Как уточнили в ведомстве, это произошло в 7.40. Площадь не изменилась и составила 26 гектаров.