Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Симферополем потушили пожар площадью 26 гектаров

В Симферопольском районе Крыма ликвидировали пожар площадью 26 гектаров.

Источник: кадр видео МЧС России

В среду, 20 августа, в Симферопольском районе Крыма потушили пожар площадью 26 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел неподалеку от села Трехпрудное. На открытой местности произошло возгорание сухой растительности. Чтобы не допустить распространения огня, были задействованы силы и средства аэромобильной группы МЧС, а также авиация. Однако тушение осложнялось из-за высокой температуры и сильного ветра. К тушению огня привлекли 100 человек и 20 единиц техники.

Позднее в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидировали. Как уточнили в ведомстве, это произошло в 7.40. Площадь не изменилась и составила 26 гектаров.