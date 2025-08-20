В Башкирии назвали сроки приближающейся эпидемии гриппа

На состоявшемся в правительстве Башкирии совещании под руководством премьер-министра Андрея Назарова обсуждались планы по организации предстоящей прививочной кампании. Как было отмечено, в текущем году в рамках требований федерального законодательства необходимо обеспечить вакцинацию 60% жителей региона, что составит около 2,4 миллиона человек.
По информации руководителя Роспотребнадзор по Башкирии Анны Казак, рост заболеваемости гриппом прогнозируется в период с октября по декабрь 2025 года, а своего максимального значения эпидемический порог достигнет лишь к марту 2026 года.
Было отмечено, что в минувшем эпидсезоне 2024−2025 годов первоначальный всплеск болезней был связан в основном с распространением негриппозных инфекций, таких как ОРВИ и COVID-19, пик которых пришелся на сентябрь. Непосредственно вирусы гриппа начали активно циркулировать с заметным опозданием, достигнув максимальной активности только в марте, причём наиболее уязвимой категорией оказались дети.
Несмотря на широкий охват населения прививками в прошлом году, вакцинацией удалось охватить лишь 55,3% жителей. Именно поэтому в новом сезоне особое внимание будет уделено достижению планового показателя в 60%.
