Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии назвали сроки приближающейся эпидемии гриппа

В Башкирии рассказали, когда ждать подъема заболеваемости гриппом.

Источник: Комсомольская правда

На состоявшемся в правительстве Башкирии совещании под руководством премьер-министра Андрея Назарова обсуждались планы по организации предстоящей прививочной кампании. Как было отмечено, в текущем году в рамках требований федерального законодательства необходимо обеспечить вакцинацию 60% жителей региона, что составит около 2,4 миллиона человек.

По информации руководителя Роспотребнадзор по Башкирии Анны Казак, рост заболеваемости гриппом прогнозируется в период с октября по декабрь 2025 года, а своего максимального значения эпидемический порог достигнет лишь к марту 2026 года.

Было отмечено, что в минувшем эпидсезоне 2024−2025 годов первоначальный всплеск болезней был связан в основном с распространением негриппозных инфекций, таких как ОРВИ и COVID-19, пик которых пришелся на сентябрь. Непосредственно вирусы гриппа начали активно циркулировать с заметным опозданием, достигнув максимальной активности только в марте, причём наиболее уязвимой категорией оказались дети.

Несмотря на широкий охват населения прививками в прошлом году, вакцинацией удалось охватить лишь 55,3% жителей. Именно поэтому в новом сезоне особое внимание будет уделено достижению планового показателя в 60%.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.