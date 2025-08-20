В Башкирии назвали сроки приближающейся эпидемии гриппа

Было отмечено, что в минувшем эпидсезоне 2024−2025 годов первоначальный всплеск болезней был связан в основном с распространением негриппозных инфекций, таких как ОРВИ и COVID-19, пик которых пришелся на сентябрь. Непосредственно вирусы гриппа начали активно циркулировать с заметным опозданием, достигнув максимальной активности только в марте, причём наиболее уязвимой категорией оказались дети.