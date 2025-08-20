Стала известна судьба 26-летнего туриста, которого медведь утащил в лес у вулкана Раусу

Один из туристов в момент восхождения попал в лапы животному, который в итоге утащил его в лес. На деревьях и земле были обнаружены следы крови, указывающие на то, что хищник тащил свою жертву. Неподалёку в кустах нашли бумажник и окровавленную рубашку. Медведица и двое медвежат, находившиеся рядом с останками, были застрелены. Для подтверждения их причастности к нападению будет проведён анализ ДНК.