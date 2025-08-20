Стала известна судьба 26-летнего туриста, которого медведь утащил в лес у вулкана Раусу

Трагедия произошла во время восхождения двух мужчин на вулкан Раусу, высота которого составляет 1661 метр. Природный объект расположен на полуострове Сиретоко, он является местом обитания бурых медведей и пользуется большой популярностью в летнее время. В тот день на маршрут планировали выйти не менее 40 человек.
Один из туристов в момент восхождения попал в лапы животному, который в итоге утащил его в лес. На деревьях и земле были обнаружены следы крови, указывающие на то, что хищник тащил свою жертву. Неподалёку в кустах нашли бумажник и окровавленную рубашку. Медведица и двое медвежат, находившиеся рядом с останками, были застрелены. Для подтверждения их причастности к нападению будет проведён анализ ДНК.
Ранее Life.ru рассказал, что татарская певица Гульназа Асаева едва не подверглась нападению медведя. Исполнительница вместе с другими музыкантами и сотрудниками своей команды отправилась отдыхать на природу в честь дня рождения супруга Вильдана Шамсутдинова. Хищник ранил её концертного директора Вадима Фатхинурова. Оказалось, что появление медведя стало сюрпризом, который закончился не самым лучшим образом.