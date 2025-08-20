Ричмонд
Боль в зубе стала предвестником страшного заболевания. 14-летняя школьница оказалась на грани жизни и смерти

В Саратове школьница попала в реанимацию из-за не долеченного зуба.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боль в зубе обернулась настоящей борьбой за жизнь. Как сообщают журналисты «Саратов 24» со ссылкой на Саратовскую областную детскую клиническую больницу, в начале июля 2025 года 14-летнюю пациентку в крайне тяжелом состоянии доставили в стационар.

Причина врачам была ясна сразу, и она повергла в шок — всему виной оказался самый обычный, но вовремя не вылеченный кариес. Инфекция стремительно распространилась по организму, спровоцировав целую цепь смертельно опасных заболеваний. У школьницы диагностировали менингит, абсцесс мозга и абсцесс глазницы. Организм страдал от сильнейшей интоксикации.

— Сразу после госпитализации пациентку перевели в реанимацию, где следующие двадцать суток команда врачей оказывала необходимую помощь. В спасении участвовали практически все профильные специалисты больницы: оториноларингологи, нейрохирурги, неврологи, педиатры, реаниматологи и врачи отделения реабилитации, — пишут журналисты.

И их труд увенчался успехом. Сейчас все страшное позади, здоровью девочки уже ничто не угрожает. Она медленно, но верно приходит в себя.

