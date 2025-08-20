Полицейский на мотоцикле снес байкера в Санкт-Петербурге, чтобы его остановить

Сообщается, что мотоциклист проигнорировал требование сотрудника ДПС остановиться, и во время погони инспектор выбил его из седла. Обошлось без травм, однако байкер остался крайне недоволен, отмечая, что, как бывший сотрудник ДПС, он ожидал более корректного подхода, сообщается в публикации.