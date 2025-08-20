Ричмонд
Полицейский на мотоцикле снес байкера в Санкт-Петербурге, чтобы его остановить

Полицейский на мотоцикле снес байкера в Санкт-Петербурге, чтобы его остановить. Об этом в среду, 20 августа, пишет Telegram-канал Baza.

Сообщается, что мотоциклист проигнорировал требование сотрудника ДПС остановиться, и во время погони инспектор выбил его из седла. Обошлось без травм, однако байкер остался крайне недоволен, отмечая, что, как бывший сотрудник ДПС, он ожидал более корректного подхода, сообщается в публикации.

До этого сотрудники ГАИ в Подмосковье выписали штрафы десяти гонщикам, среди которых оказались четверо подростков. Они понесут ответственность по статье, которая предусматривает предупреждение или штраф до 500 рублей.

Ранее на Комсомольском проспекте в районе дома № 40 автомобиль марки Audi столкнулся с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист скончался на месте из-за полученных травм.