Задержки рейсов в России 20 августа: информация к этому часу

В настоящее время авиапассажиры России сталкиваются с трудностями в связи с массовыми нарушениями расписания полётов. На утро 20 августа 2025 года наблюдается масштабное нарушение графика вылетов как внутри страны, так и на международных направлениях. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее о задержках — в материале URA.RU.