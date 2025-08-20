Бывший курский губернатор заключил сделку со следствием по делу о растрате

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве в рамках уголовного дела о растрате во время строительства фортификационных сооружений в регионе. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что бывшие чиновники признали вину. Также, добавляется в публикации, в растрате сознался экс-гендиректор обанкротившейся подрядной стройкомпании «КТК сервис» Андрей Воловиков.
«Изначально бывший помощник экс-главы АО “Корпорация развития Курской области” Владимира Лукина Игорь Грабин тоже шел на досудебку, однако потом отказался от сделки со следствием. Именно по показаниям Грабина задержали Лукина», — приводит информагентство слова еще одного своего источника из силовых структур.
Смирнова и Дедова в апреле доставили в Москву, заключив под стражу. По данным следствия, в результате их противоправных действий бюджету Курской области был нанесен ущерб более чем на 1 миллиард рублей. Деньги были выделены Корпорацией развития Курской области для возведения фортификационных сооружений на границе с Украиной.