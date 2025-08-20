Бывший курский губернатор заключил сделку со следствием по делу о растрате

Смирнова и Дедова в апреле доставили в Москву, заключив под стражу. По данным следствия, в результате их противоправных действий бюджету Курской области был нанесен ущерб более чем на 1 миллиард рублей. Деньги были выделены Корпорацией развития Курской области для возведения фортификационных сооружений на границе с Украиной.