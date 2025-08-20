Ричмонд
Минобороны Израиля утвердило захват города Газа

Министр обороны Израиля утвердил план военной операции по захвату города Газа. Об этом сообщает израильский телеканал Kan.

В ближайшее время ожидается масштабная мобилизация резервистов.

Министр обороны Израиля утвердил план военной операции по захвату города Газа. Об этом сообщает израильский телеканал Kan.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЦАХАЛ объявил о новой фазе операции «Колесница Гидеона» в секторе Газа.

По данным Kan, операция получила название «Колесницы Гидеона — 2». Министр обороны Израиля после утверждения плана заявил, что после завершения операции город Газа «изменит свой облик и больше не будет выглядеть так, как прежде». В ближайшее время ожидается масштабная мобилизация резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Вооруженный конфликт в секторе Газа разгорелся 7 октября 2023 года после нападения на Израиль, осуществленного ХАМАС и рядом других вооруженных формирований. С момента обострения ситуации погибло свыше 59 тысяч палестинцев, а число жертв среди израильтян достигло примерно 1,5 тысячи человек. Кроме того, несколько тысяч человек оказались в заложниках. С 18 мая израильские силы ведут масштабные боевые действия против ХАМАС.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше