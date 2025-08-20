Минобороны Израиля утвердило захват города Газа

Вооруженный конфликт в секторе Газа разгорелся 7 октября 2023 года после нападения на Израиль, осуществленного ХАМАС и рядом других вооруженных формирований. С момента обострения ситуации погибло свыше 59 тысяч палестинцев, а число жертв среди израильтян достигло примерно 1,5 тысячи человек. Кроме того, несколько тысяч человек оказались в заложниках. С 18 мая израильские силы ведут масштабные боевые действия против ХАМАС.