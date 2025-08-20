В Одесской области после взрывов разгорелся мощный пожар

В Одесской области горит объект ТЭК.
Масштабный пожар произошел после серии взрывов на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Одесской области на Украине. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
«Одесская область… Вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении официального telegram-канала ГСЧС. Представители службы уточнили, что на месте происшествия работают подразделения пожарно-спасательных формирований, проводится локализация и ликвидация огня.
О серии взрывов в регионе в ночь на 20 августа сообщал украинский телеканал «Общественное». Также, в результате некоего инцидента была повреждена припортовая инфраструктура в городе Измаил, сообщает администрация.