Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одесской области после взрывов разгорелся мощный пожар

Масштабный пожар произошел после серии взрывов на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Одесской области на Украине. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Одесской области горит объект ТЭК.

Масштабный пожар произошел после серии взрывов на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Одесской области на Украине. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Одесская область… Вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении официального telegram-канала ГСЧС. Представители службы уточнили, что на месте происшествия работают подразделения пожарно-спасательных формирований, проводится локализация и ликвидация огня.

О серии взрывов в регионе в ночь на 20 августа сообщал украинский телеканал «Общественное». Также, в результате некоего инцидента была повреждена припортовая инфраструктура в городе Измаил, сообщает администрация.