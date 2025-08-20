Редактора URA.RU Аллаярова перед допросом из СИЗО перевели в колонию, где пытали людей

Аллаяров арестован по обвинению в даче взятки в 20 тысяч рублей своему дяде, бывшему сотруднику угрозыска Андрею Карпову. Единственное доказательство взятки — слова самого Карпова, который ранее был уволен из МВД и за показания на племянника был переведен под домашний арест. На заседании суда Денис рассказал, что следствие требует от него самооговора и лживых показаний на третьих лиц. В СИЗО к Аллаярову приходила следователь и человек, представившийся сотрудником ФСБ, которые вместе угрожали ему обвинением в госизмене, если он не даст нужные показания. Угрозы от человека якобы из ФСБ получал перед допросом и руководитель Аллаярова Игорь Сергеев.