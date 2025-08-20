В Москве мужчину арестовали по статье о госизмене

Ранее Life.ru рассказал, что в Москве также осудили супружескую пару за государственную измену. Мужа и жену приговорили к 15 и 17 годам колонии. Возлюбленные работали на украинскую разведку, собирали данные о силовиках и планировали диверсии в столице накануне Дня Победы.