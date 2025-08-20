В Москве мужчину арестовали по статье о госизмене

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Парамонова Д. В. Статья 275 УК РФ», — сказано в карточке уголовного дела.
В рамках статьи 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена) Парамонову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее Life.ru рассказал, что в Москве также осудили супружескую пару за государственную измену. Мужа и жену приговорили к 15 и 17 годам колонии. Возлюбленные работали на украинскую разведку, собирали данные о силовиках и планировали диверсии в столице накануне Дня Победы.