В Москве мужчину арестовали по статье о госизмене

В Москве под стражу заключили гражданина Парамонова, обвиняемого в государственной измене. Решение приняли в Мещанском районном суде. Конкретные данные мужчины и обстоятельства дела не разглашаются из-за грифа секретности, сообщается в картотеке инстанции.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Парамонова Д. В. Статья 275 УК РФ», — сказано в карточке уголовного дела.

В рамках статьи 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена) Парамонову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказал, что в Москве также осудили супружескую пару за государственную измену. Мужа и жену приговорили к 15 и 17 годам колонии. Возлюбленные работали на украинскую разведку, собирали данные о силовиках и планировали диверсии в столице накануне Дня Победы.