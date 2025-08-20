Ричмонд
Десять дней пыток: начато расследование гибели человека во время прямой трансляции

Французская прокуратура расследует гибель человека во время прямой трансляции. Полиция Ниццы расследует предполагаемые «преднамеренные акты насилия» в отношении «уязвимых людей», которые попали в Интернет.

Прокуратура на юге Франции заявила, что расследует смерть 46-летнего мужчины, который скончался во время прямой трансляции мероприятия, на котором было показано жестокое обращение с ним, пишет The Guardian.

Этот человек, чье настоящее имя Рафаэль Гравен, но в Сети он был известен как Жан Порманов или Джей Пи, приобрел поклонников, устраивая онлайн-шоу в прямом эфире, в которых его оскорбляли или унижали.

Прокуратура города Ницца сообщила, что несчастный скончался в понедельник в близлежащей деревне Контес.

Прокуратура Ниццы заявила, что начала расследование для установления причины смерти и назначила вскрытие.

Французская онлайн-звезда, известная тем, что выполнял экстремальные задания, умер после «десяти дней пыток, лишения сна и употребления токсичных продуктов», уточняет Daily Mail.

Полицейские прибыли к нему домой в понедельник утром около 10 часов утра, где обнаружили популярного стримера мертвым в своей постели.

Известен, что Рафаэль публиковал различные материалы — от игровых сессий до стримов с унижениями, которые вызывали споры. В видеороликах видно, как в него бросают предметы, как ему запихивают еду в рот, когда его удерживают, и как его прижимают к земле в помещении, похожем на подвал.

Онлайн-пользователи сообщили, что видео с участием 46-летнего мужчины было впервые показано в прямом эфире на австралийской платформе Kick и впоследствии получило широкое распространение, отмечает The Guardian.

Полиция Ниццы в течение последних восьми месяцев расследовала предполагаемые «преднамеренные акты насилия» в отношении «уязвимых людей», которые в конечном итоге были опубликованы в виде видеороликов в Интернете.

Это расследование, начавшееся в декабре, было основано на отчете французского издания Mediapart, в котором говорилось о существовании подобных видеороликов, которые посмотрели тысячи зрителей, особенно на платформе Kick.

В заявлении пресс-службы Kick говорится, что компания «в срочном порядке изучает обстоятельства и взаимодействует с соответствующими заинтересованными сторонами для расследования ситуации».

«Мы глубоко опечалены потерей Жана Порманова и выражаем наши соболезнования его семье, друзьям и сообществу», — говорится в заявлении платформы.

Руководящие принципы сообщества платформы были «разработаны для защиты создателей», и Kick «стремится поддерживать эти стандарты на нашей платформе», — утверждается в заявлении.

Сара Эль-Хайри, верховный комиссар Франции по делам детей, сказала: «Платформы несут огромную ответственность за регулирование онлайн-контента, чтобы наши дети не подвергались воздействию насильственного контента».