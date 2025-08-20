В вымирающей деревне в Башкирии заметили известных экстрасенсов

Съемочная группа популярной программы «Битва экстрасенсов» работает в настоящее время в деревне Селивановка, расположенной в Абзелиловском районе Башкирии. Как стало известно, целью их визита стало расследование череды необъяснимых трагических случаев, которые привели к многочисленным смертям среди местного населения.
Для помощи в этом необычном деле пригласили известных участников проекта — Викторию Райдос, Максима Левина и Ангелину Изосимову. Им предстоит окунуться в местные легенды, попытаться найти источник зла и, по версии создателей шоу, снять возможные «проклятия», тяготеющие над этими местами.
По предварительной информации, зрители смогут увидеть выпуск через несколько месяцев.
