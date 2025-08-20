Осужденного за взятку экс-главу Пышминского ГО оставили в колонии

Виктор Соколов был отправлен в отставку в феврале 2024 года. Спустя месяц суд признал экс-главу виновным по 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, в особо крупном размере) и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Как было установлено судом, Виктор Соколов с сентября 2014 года по декабрь 2019 года получил взятку на 450 тыс. руб. в виде строительных материалов, а также незаконного демонтажа веранды и строительства новой в своем доме. Деньги были переданы за «общее покровительство и попустительство» по службе директору МУП «Водоканалсервис».