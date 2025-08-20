Следствие обвинило экс-замминистра обороны Попова по пяти статьям УК

Следствием установлено, что в 2022—2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке «Патриот», причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере.