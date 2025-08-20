Следствие обвинило экс-замминистра обороны Попова по пяти статьям УК

«Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации Павла Попова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. “в”, “е” ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий)», — сказала она.
Следствием установлено, что в 2022—2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке «Патриот», причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2014—2024 годах Попов также получил от гендиректора ОАО «Бамстройпуть» взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.
Кроме того, согласно материалам следствия, в 2020—2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка «Патриот», чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.
«В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей», — добавила Петренко.
Она также рассказала, что в рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Ранее Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов были приговорены к длительным срокам лишения свободы.