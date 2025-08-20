Ссора с любимым превратилась в пытку: сибирячку облили бензином и подожгли в собственном доме

— В приступе ярости мужчина схватил канистру с бензином, вылил горючую жидкость на сибирячку и чиркнул спичкой. Несчастная получила ожоги практически всего тела. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли — травмы оказались несовместимы с жизнью. Она умерла в больнице, — сообщили в пресс-службе ведомства.