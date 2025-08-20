Ричмонд
Ссора с любимым превратилась в пытку: сибирячку облили бензином и подожгли в собственном доме

Жителя Бурятии осудили на 16 лет за поджог супруги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером 4 апреля 2025 года в селе Брянск Бурятии разыгралась драма, которая в одно мгновение превратилась в чудовищную пытку. Как сообщили КП-Иркутск в СУ КР республики, влюбленная пара сидела у себя дома, выпивали алкоголь. Неожиданно между ними вспыхнула ссора, последствия которой никто не мог предугадать.

— В приступе ярости мужчина схватил канистру с бензином, вылил горючую жидкость на сибирячку и чиркнул спичкой. Несчастная получила ожоги практически всего тела. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли — травмы оказались несовместимы с жизнью. Она умерла в больнице, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд признал вину преступника полностью доказанной и вынес свой вердикт — 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу, и убийца отправится за решетку. С него также взыскали два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу осиротевших детей погибшей.

