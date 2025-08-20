Ричмонд
Девушку-зацепера сняли с электрички по пути до Сиверской

Студентка ехала на сцепке между последними вагонами.

Источник: Комсомольская правда

Студентка из Петербурга путешествовала по Ленобласти между вагонами электрички, за что ее и задержали полицейские. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

На станции Татьянино транспортные полицейские задержали 19-летнюю петербурженку, которая пыталась бесплатно проехать, устроившись на сцепке между последними вагонами электропоезда «Санкт-Петербург — Луга». О опасном пассажире правоохранителям сообщили сотрудники транспортной безопасности.

Девушку, рассчитывавшую таким экстремальным способом добраться до станции Сиверская, сняли с поезда и доставили в дежурную часть. С нарушительницей провели профилактическую беседу, подробно разъяснив смертельную опасность зацепинга.

— Ежегодно подобные «путешествия» становятся причиной гибели и тяжелых травм среди молодежи, — напомнили в транспортной полиции.

В отношении смелой пассажирки составлен административный протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте»). Правонарушителю грозит штраф до 100 рублей или предупреждение. Полиция напоминает, что даже при минимальном штрафе главная цена зацепинга — здоровье и жизнь.