Девушку-зацепера сняли с электрички по пути до Сиверской

Студентка из Петербурга путешествовала по Ленобласти между вагонами электрички, за что ее и задержали полицейские. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
На станции Татьянино транспортные полицейские задержали 19-летнюю петербурженку, которая пыталась бесплатно проехать, устроившись на сцепке между последними вагонами электропоезда «Санкт-Петербург — Луга». О опасном пассажире правоохранителям сообщили сотрудники транспортной безопасности.
Девушку, рассчитывавшую таким экстремальным способом добраться до станции Сиверская, сняли с поезда и доставили в дежурную часть. С нарушительницей провели профилактическую беседу, подробно разъяснив смертельную опасность зацепинга.
— Ежегодно подобные «путешествия» становятся причиной гибели и тяжелых травм среди молодежи, — напомнили в транспортной полиции.
В отношении смелой пассажирки составлен административный протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте»). Правонарушителю грозит штраф до 100 рублей или предупреждение. Полиция напоминает, что даже при минимальном штрафе главная цена зацепинга — здоровье и жизнь.