Сильный пожар произошел в торговом центре в Кемерово

До этого в столице также произошло возгорание в торговом центре, расположенном на Сущевском Валу. Из здания эвакуировали 17 человек. Уточняется, что возгорание произошло на первом этаже в помещении склада. Ранее стало известно о том, что из загоревшегося ТЦ «Ривьера» эвакуировали порядка 700 человек. Пожар случился на цокольном этаже здания, спасателям удалось потушить пламя.