Иностранка привезла на популярный курорт наркотики в интимных местах и секс-игрушке

Перуанка обвиняется в попытке провезти контрабандой наркотический порошок на Бали с использованием секс-игрушек. Сообщается, что полицейские обнаружили 1,4 кг наркотика внутри интимной игрушки в нижнем белье женщины, а также обвинили ее в сокрытии таблеток еще одного запрещенного препарата.
Гражданка Перу была арестована на Бали после того, как предположительно пыталась провезти контрабандой кокаин на индонезийский курортный остров, используя секс-игрушку и пряча наркотики в нижнем белье, сообщила полиция.
Как передает Agence France-Presse, 42-летняя женщина, идентифицированная только по инициалам «Н. С.», прибыла в международный аэропорт Бали из Катара 12 августа, и тут у властей возникли подозрения.
«Таможенники заподозрили неладное в ее поведении и, проконсультировавшись с полицией, провели дополнительную проверку», — заявил на пресс-конференции директор отдела по борьбе с наркотиками полиции Бали Радиант.
Обыскавшую дамочку полицейские обнаружили 1,4 кг запрещенного порошка в секс-игрушке, спрятанной в ее гениталиях и нижнем белье. Полиция также обвинила ее в контрабанде десятков таблеток наркотических средств.
Перуанка рассказала полиции, что ее нанял для перевозки наркотиков в Индонезию мужчина, с которым она познакомилась в Даркнете в апреле, за 20 000 долларов, сообщает представитель местной полиции.
Женщине предъявлены обвинения в соответствии с суровым индонезийским законодательством о борьбе с наркотиками, а в случае признания ее виновной ей может грозить смертная казнь, напоминает Agence France-Presse.
В прошлом месяце суд острова Бали приговорил 46-летнюю аргентинку к семи годам тюремного заключения после того, как она была признана виновной в контрабанде 244 граммов наркотического порошка, упакованного в презерватив, который она спрятала внутри своих гениталий.
В Индонезии действуют одни из самых жестких законов о наркотиках в мире, подчеркивает Agence France-Presse. В стране находятся десятки наркоторговцев, приговоренных к смертной казни, в том числе 69-летняя британка, осужденная за контрабанду кокаина.
В последний раз Индонезия проводила казни в 2016 году, когда были расстреляны один индонезиец и трое нигерийцев, осужденных за торговлю наркотиками.
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности отмечает, что Индонезия является крупным центром контрабанды наркотиков, несмотря на одни из самых строгих законов о наркотиках в мире, отчасти потому, что международные наркосиндикаты нацелены на молодежь страны.
Администрация президента Индонезии Прабово Субианто приняла меры по репатриации нескольких высокопоставленных заключенных, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, обратно в их родные страны.
Так, француз Серж Атлауи вернулся во Францию в феврале после того, как Джакарта и Париж договорились о его репатриации по «гуманитарным соображениям», поскольку он был болен.
В декабре Индонезия освободила Мэри Джейн Велозу из камеры смертников и вернула ее на Филиппины. Кроме того, пять оставшихся членов наркобизнеса «Балийской девятки», отбывавших тяжелые сроки тюремного заключения, были отправлены обратно в Австралию.
По данным Министерства иммиграции и исполнения наказаний Индонезии, до освобождения Велозу в камере смертников находились 96 иностранцев, все по обвинению в торговле наркотиками.