Иностранка привезла на популярный курорт наркотики в интимных местах и секс-игрушке

В прошлом месяце суд острова Бали приговорил 46-летнюю аргентинку к семи годам тюремного заключения после того, как она была признана виновной в контрабанде 244 граммов наркотического порошка, упакованного в презерватив, который она спрятала внутри своих гениталий.