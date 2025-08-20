Ричмонд
В Кемерово произошел пожар в ТЦ «Лапландия»

В центре Кемерова пожарные тушат возгорание в торговом центре «Лапландия». По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

«Горит обшивка здания. Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуируют», — сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

В ГУ МЧС по региону рассказали ТАСС, что сообщение о пожаре поступило в 13:12 (09:12 мск). Подробности уточняются.