В Кемерово произошел пожар в ТЦ «Лапландия»

«Горит обшивка здания. Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуируют», — сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
В ГУ МЧС по региону рассказали ТАСС, что сообщение о пожаре поступило в 13:12 (09:12 мск). Подробности уточняются.
В центре Кемерова пожарные тушат возгорание в торговом центре «Лапландия». По предварительным данным, пострадавших нет.
