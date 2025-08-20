Ричмонд
Ребенку оторвало руку на эскалаторе ТЦ в Екатеринбурге

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Источник: АиФ

В Свердловской области Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в екатеринбургском торговом центре, где ребенок получил серьезную травму. Как сообщили в пресс-службе СК, руку ребенка затянуло в эскалатор и частично оторвало.

Вечером 19 августа мать с двумя детьми посетила торговый центр. Несмотря на то, что она держала детей за руки, на короткое время она отвлеклась, и ребенок оказался без присмотра.

Представители следствия сообщили, что в настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств случившегося. Проводятся допросы руководства и персонала торгового центра, а также возможных свидетелей. Запрошена и изучается документация, касающаяся технического обслуживания эскалатора.

Следователи устанавливают степень тяжести травм, полученных ребенком, и обещают дать инциденту соответствующую правовую оценку по результатам расследования.

Травмированную часть руки оперативно поместили в лед и вместе с ребенком доставили в городскую больницу № 9 Екатеринбурга, где проводится операция. По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, семья на учете не состоит и воспитывает троих несовершеннолетних детей.

