Ребенку оторвало руку на эскалаторе ТЦ в Екатеринбурге

В Свердловской области Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в екатеринбургском торговом центре, где ребенок получил серьезную травму. Как сообщили в пресс-службе СК, руку ребенка затянуло в эскалатор и частично оторвало.
Вечером 19 августа мать с двумя детьми посетила торговый центр. Несмотря на то, что она держала детей за руки, на короткое время она отвлеклась, и ребенок оказался без присмотра.
Представители следствия сообщили, что в настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств случившегося. Проводятся допросы руководства и персонала торгового центра, а также возможных свидетелей. Запрошена и изучается документация, касающаяся технического обслуживания эскалатора.
Следователи устанавливают степень тяжести травм, полученных ребенком, и обещают дать инциденту соответствующую правовую оценку по результатам расследования.
Травмированную часть руки оперативно поместили в лед и вместе с ребенком доставили в городскую больницу № 9 Екатеринбурга, где проводится операция. По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, семья на учете не состоит и воспитывает троих несовершеннолетних детей.
