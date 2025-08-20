19 возгораний сухой растительности потушили за сутки в Ростовской области

В Ростовской области за прошедшие сутки потушили 19 возгораний сухой растительности. Статистику происшествий предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Кроме ландшафтных возгораний, также ликвидировали восемь техногенных пожаров, в одном из подобных случаев спасли человека. Кроме этого, в течение суток спасатели работали на местах семи ДТП.
В общей сложности при происшествиях от МЧС задействовали 352 специалиста и 88 единиц техники.
Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 20 августа. День пройдет без осадков. Ветер будет северо-западным с переходом на северо-восточный и восточный 6−11 м/с. Температура воздуха днем составит от +28 и +33 градусов. Ожидается пожароопасность 4 и 5 классов.
