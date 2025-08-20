Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19 возгораний сухой растительности потушили за сутки в Ростовской области

Суточную статистику по пожарам на Дону предоставили в МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за прошедшие сутки потушили 19 возгораний сухой растительности. Статистику происшествий предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Кроме ландшафтных возгораний, также ликвидировали восемь техногенных пожаров, в одном из подобных случаев спасли человека. Кроме этого, в течение суток спасатели работали на местах семи ДТП.

В общей сложности при происшествиях от МЧС задействовали 352 специалиста и 88 единиц техники.

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 20 августа. День пройдет без осадков. Ветер будет северо-западным с переходом на северо-восточный и восточный 6−11 м/с. Температура воздуха днем составит от +28 и +33 градусов. Ожидается пожароопасность 4 и 5 классов.

Подпишись на нас в Telegram.