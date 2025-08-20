Облил бензином и поджег: сибиряк жестоко расправился с сожительницей

Известно, что мужчина ранее уже был судим. А за эти ужасные действия в отношении него завели уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Суд назначил виновному наказание в виде 16 лет за решеткой в исправительной колонии строгого режима. Также с мужчины взыскали два миллиона рублей в виде компенсации морального вреда детям погибшей.